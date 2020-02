ASSE : Ruffier et Moulin ne sont « pas les meilleurs amis du monde »

Jessy Moulin aura attendu une éternité pour percer à l’ASSE. Enfin en pleine lumière, le gardien âgé de 34 ans va enchaîner une nouvelle titularisation dimanche face à l’OL une semaine après avoir gardé les buts stéphanois devant le Stade de Reims (1-1).

Comment explique que le portier au crâne chauve ait dû attendre autant de temps avant d’être mis sur le devant de la scène ? « Parce qu’il est tellement fusionnel avec l’ASSE, il a tout accepté, au détriment de sa carrière peut-être, analyse dans L’Équipe Abdel Bouhazama, ancien directeur du centre de formation. Il aurait dû revendiquer, être plus opportuniste, monter au créneau ou aller voir ailleurs. Il aurait pu mieux se vendre mais il a accepté ce rôle, par amour du club. Jess’ a été dans le bon club mais au mauvais moment. »

Claude #Puel 🎙: « Les joueurs qui viennent de reprendre ne seront pas disponibles pour ce week-end. Pas de Stéphane Ruffier non plus. On récupère Fofana qui revient de blessure. » #OLASSE pic.twitter.com/9GO0G8c06b

