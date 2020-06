ASSE  : Moulin ou Ruffier, un ancien Vert a fait son choix

true

Selon Loris Néry, l’ancien défenseur de l’ASSE, Jessy Moulin a le niveau pour assumer le statut de gardien n°1 chez les Verts, en lieu et place de Stéphane Ruffier.

En interview dans But Saint-Etienne à paraître ce mercredi, Loris Néry, en fin de contrat à Nancy, évoque sa situation et son envie de poursuivre sa carrière à l’étranger. Le Stéphanois évoque aussi l’actualité de l’ASSE, son club de cœur, et il pose notamment son regard sur la promotion de Jessy Moulin comme nouveau n°1, chez les gardiens.

« Jessy a les épaules, j’en suis convaincu, estime le défenseur. Il n’a jamais eu sa chance à »Sainté ». Ses dernières prestations en Ligue 1 ont été bonnes et je pense qu’il pourrait largement assumer le statut de n°1 la saison prochaine. S’il enchaîne et qu’il prend confiance, il va montrer son meilleur visage. C’est un très bon gardien. »

« Ruffier a eu une attitude un petit peu déplacée »

Néry ne condamne pas pour autant Stéphane Ruffier, même s’il n’a pas apprécié les sorties médiatiques de son agent contre Claude Puel, cet hiver. « L’entraîneur fera ses choix, mais je trouve que Ruffier a eu une attitude un petit peu déplacée, estime-t-il. À mon avis, ça va être compliqué pour qu’il retrouve sa place même si dans le football, tout est possible… Il suffit qu’il revienne avec d’autres intentions et ça peut repartir de l’avant. »