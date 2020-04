ASSE : M’Vila repris de volée pour la polémique avec Puel et les dirigeants

true

Yann M’Vila (29 ans), qui a démenti avoir tenu des propos critiques sur Claude Puel et les dirigeants de l’ASSE, se fait voler dans les plumes par Willy Sagnol.

Willy Sagnol était en grande forme samedi. Après avoir glissé une anecdote savoureuse sur le transfert de Raphaël Varane en 2011, l’ancien défenseur de l’équipe de France n’a pas manqué de rappeler un épisode douloureux à Yann M’Vila.

Il y a quelques jours, le milieu de terrain de l’ASSE avait fait sensation en critiquant Claude Puel et ses propres dirigeants dans un échange avec Chris Mavinga sur les réseaux sociaux. Depuis, l’ancien joueur du Stade Rennais (29 ans) a démenti ces dires mais a visiblement manqué de conviction. Après Christophe Dugarry, Sagnol lui a en effet volé dans les plumes.

« Remettre en cause tes dirigeants, ceux qui te payent… »

« Vous avez quand même vu la sortie de M’Vila ? Il remet en cause la gestion de Claude Puel et aussi il remet en cause ses présidents, a pesté l’ancien du Bayern Munich au micro de RMC Sport. Si tu es joueur tu peux à la limite être en colère contre ton entraîneur, pour plein de raisons. Mais remettre en cause tes dirigeants, ceux qui te payent tous les mois cela se fait un petit peu moins. Dans ce club, on a l’impression qu’il y a malheureusement toujours quelque chose et cela m’inquiète. »