ASSE – Nîmes (2-1) : Claude Puel met un joueur stéphanois à l’honneur

Laborieux mais essentiel. Ainsi pourrait-on résumer le succès de l’ASSE, ce soir lors de la 21e journée de Ligue 1 contre le Nîmes Olympique (2-1). Un match tout d’abord maîtrisé par les Verts, eux qui menaient 2-0 après 35 minutes de jeu.

Avant que Ferhat, pour les Gardois, ne réduise le score à la toute fin de la première période et que la seconde période soit synonyme de stress pour tous les supporters des Verts. Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, en était bien conscient. « Nous avons livré une bonne entame. Nous avons fait de bonnes choses en étant conquérant, avec de la qualité. Nous aurions pu tuer le match mais peut-être que nous avons subi un relâchement. Nous l’avons payé et Nîmes a pu revenir dans le match juste avant la mi-temps. J’ai senti que ce serait difficile en seconde période. Il nous manque de la confiance pour gérer ce genre de situation. Il ne faut pas faire la fine bouche car nous sommes convalescents. C’est quand même intéressant pour s’inscrire dans une dynamique et amorcer quelque chose de positif. »

Avant que Puel mette un de ses joueurs en évidence : Wahbi Khazri, double buteur. « Je trouve que depuis sa blessure à la main Wahbi revient avec un super état d’esprit. Il a été leader je trouve ce soir sur le terrain mais aussi dans son attitude. »