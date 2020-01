ASSE – Nîmes : le match entre les Verts et les Crocos en stats

true

But a sélectionné quelques stats pour présenter le match entre l’ASSE et Nîmes, ce samedi soir à Geoffroy-Guichard.

0-1

Au match aller, aux Costières, l’ASSE s’était imposée sur le plus petit des scores grâce à un but de Mathieu Debuchy et aux arrêts d’un Jessy Moulin héroïque. Le dernier match de Ghislain Printant sur le banc stéphanois.

2

L’ASSE a déjà battu les Crocos deux fois cette saison, les deux fois aux Costières, en championnat (1-0) et en Coupe de la Ligue (2-1), avec des buts de Bilal Benkhedim et Edmilson, mi-décembre.

0

19e de L1, Nîmes présente le pire bilan à l’extérieur derrière Toulouse, la lanterne rouge, avec aucune victoire en 10 déplacements (4 nuls, 6 défaites). Les Crocos restent sur une lourde défaite à Dijon (0-5) en Coupe de France.

15

Avec 15 buts inscrits, Nîmes a la plus mauvaise attaque du championnat avec Dijon. Et la 17e défense, avec 33 buts encaissés.

4

Avec 4 buts inscrits, dont le dernier lors du premier succès des Crocos en 2020 contre Rennes (2-0), Renaud Ripart est le meilleur buteur nîmois en L1.

48

Les Crocos ne se sont plus imposés à Geoffroy-Guichard depuis août 1971, soit il y a plus de 48 ans ! La saison passée, l’ASSE s’était imposée (2-1) grâce à deux buts de Rémy Cabella et Robert Beric.