ASSE : Nordin, sa carrière ne s’est jouée à rien

Sur le site de l’ASSE, Arnaud Nordin explique comment il a failli ne jamais intégrer Clairefontaine, il y a quelques années.

3 buts en 27 matches, aucune passe décisive… Arnaud Nordin (21 ans), le petit ailier de l’ASSE, ne réalise pas une grosse saison, à l’image de son club, mais il n’en demeure pas moins l’un des plus sûrs espoirs des Verts. Devenu international Espoirs à l’automne, le titi parisien a pourtant failli passer entre les mailles du filet au moment de rejoindre l’INF, où il s’est révélé aux côtés notamment d’un certain Kylian Mbappé.

« Nous étions un millier au départ, 24 au final. J’ai même dû passer par les repêchages avant d’atteindre cet objectif, explique le joueur sur le site de l’ASSE. Un soir, je suis rentré un peu en retard de l’école. Ma mère, bizarrement, ne m’a fait aucun reproche. Regarde sur la table, il y a une lettre pour toi, m’a-t-elle dit. Je l’ai regardée et lorsque j’ai vu mon nom, j’ai explosé de joie. À Clairefontaine, H24, 7 sur 7, nous avons vécu des moments forts, de franche rigolade mais aussi des coups de moins bien. Nous étions très unis, nous le sommes encore ». Nordin était alors surnommé « Noix de coco ».

😍 Une complicité plus forte que tout ! 💯💚 😉 Des Z'Amis qui se sont défiés juste avant le confinement 👇

« Il a réfléchi son jeu »

Formé au FC Gobelins, comme l’ancien nantais Yacine Bammou et le néo Lyonnais Karl Toko Ekambi, le Stéphanois était l’une des têtes de gondole de la génération 98. Jean-Claude Lafargue, qui l’avait eu sous ses ordres, se souvient d’« un gamin jovial, toujours souriant, bien entouré par sa famille et c’est important, à mes yeux, de le souligner. Il était investi, intelligent, intéressé. Posant toujours les bonnes questions, il a réfléchi son jeu, ce qui représentait une vraie garantie de progression. Un vrai bonheur pour un coach. Un bon leader par son attitude toujours positive. Avec Alexis (Claude-Maurice) et Kylian (Mbappé), déjà dans le bon tempo dans la passe, et donc Arnaud, un finisseur véloce, je disposais d’une triplette d’attaquants complémentaire, très technique, jouant juste. »