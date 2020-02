ASSE : nouvelle catastrophe pour Claude Puel et les Verts

true

La nouvelle n’est pas confirmée. Mais elle serait catastrophique pour l’ASSE si elle s’avérait exacte dans les prochaines heures.

En effet, Zaydou Youssouf, le milieu de terrain des Verts blessé depuis des semaines, mais si bon tout au long du début du championnat et sans cesse aligné par Claude Puel, pourrait ne pas rechausser les crampons cette saison. Une infor signée Didier Bigard, ancien chef des sports du Progrès et que vous retrouvez souvent dans les colonnes de But! Sainté. « Youssouf devrait être opéré du genou. Indisponibilité de six mois redoutée. »

Un énième joueur blessé cette saison du côté stéphanois et un sacré casse-tête pour Claude Puel. Alors que les Verts doivent assurer leur maintien et espérer une place en demi-finale de la Coupe de France, jeudi soir face à Epinal (1/4).