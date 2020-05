ASSE, OL : Caiazzo s’interroge sur le Mercato et calme les ardeurs d’Aulas

true

Bernard Caiazzo, le président du conseil de surveillance de l’ASSE, a profité d’une conférence de presse pour évoquer les sujets chauds.

Parlant en son rôle de président du syndicat Première Ligue dans une conférence de presse relayée par RMC, Bernard Caiazzo a tout d’abord évoqué le Mercato. Pour le dirigeant de l’ASSE, difficile d’envisager un Mercato « classique » en France si les autres clubs terminent leur championnat durant l’été.

« Ce n’est pas défini, tout dépendra des autres championnats. S’ils se terminent plus tard que prévu, il faudra décaler notre mercato pour s’adapter. (…) C’est le conseil d’administration de la Ligue qui décide des dates du mercato. Nous sommes un pays vendeur, on doit se caler sur les pays acheteurs. Donc on ne peut terminer ni avant ni après ces championnats. Dans les autres championnats, ça pourrait se terminer le 2 octobre. On ne pourra pas démarrer le 9 juin car la FIFA limite à 12 semaines consécutives », a prévenu Caiazzo.

Par ailleurs, le dirigeant stéphanois ne s’est pas privé de jeter un pavé dans la mare de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL est sur tous les fronts en ce moment, mais Bernard Caiazzo l’a remis à sa place avec tact. « Nous sommes tous d’accord pour dire que si Jean-Michel Aulas devenait Premier Ministre, ce serait une bonne chose pour le football. (…) Actuellement, nous n’avons pas d’autres choix que d’écouter le gouvernement. Jean-Michel Aulas peut parler, c’est son droit le plus strict, mais la messe est dite. Il faut l’accepter », a conclu Caiazzo.