ASSE, OL : les Verts et les Gones européens en cas d’arrêt de la saison ?

L’une des idées du groupe de travail planchant sur la fin de la saison serait d’envoyer les finalistes des Coupes nationales en Europe.

Au sein du grand n’importe quoi qui règne dans le football français, un groupe de travail planche sur plusieurs scénarios en cas de fin de saison prématurée. L’un d’eux, selon Le Parisien, enverrait l’ASSE et l’OL en Europa League ! Comment le 17e et le 7e de Ligue 1 pourraient-ils être européens ? Le quotidien francilien a tout expliqué…

« L’un des scénarios envisagé par les groupes de travail en cas d’impossibilité d’aller au bout des compétitions à cause du coronavirus est de donner l’accès européen que permettent la Coupe de France et la Coupe de la Ligue à Saint-Etienne et à Lyon. Le PSG serait sacré champion de France et donc qualifié directement pour la Ligue des champions. »

🌊 Quand la Marée Verte déferle sur le @StadeFrance… En 2020 comme en 2013 ? Remplissez le stade pour la Finale #ASSE 🆚 #Covid_19 👉https://t.co/hopaqTmbE5 💚 pic.twitter.com/nwQXnQ2v9X — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 6, 2020

« Pour répartir au mieux les billets européens et encaisser l’impact de la crise du Covid-19, les deux finalistes pourraient se voir proposer une qualification d’office à la Ligue Europa. En revanche, le titre ne leur serait pas attribué. Dans leur palmarès respectif, ni Lyon ni Saint-Etienne ne pourraient ajouter une ligne supplémentaire avec une coupe nationale, attribuée mais pas remportée. »