ASSE, OL : Puel s’est opposé à une idée radicale de Rudi Garcia

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, n’a pas envie que la saison s’arrête là. Ce qui était visiblement la volonté première de Rudi Garcia…

Ce dimanche dans les colonnes de l’Equipe, Rudi Garcia accorde une longue interview où il revient sur la reprise de la saison en Ligue 1. S’il émet plusieurs réserves, le coach de l’OL assure qu’il souhaite absolument la reprise du championnat. Un discours qui aurait visiblement changé…

Comme l’explique le quotidien, qui a recueilli des indiscrétions chez d’autres coachs participant au groupe Whatsapp des entraîneurs, Rudi Garcia avait une autre idée au départ. « Selon nos informations, l’ancien technicien de Lille et de l’OM avait soumis l’idée à ses collègues, il y a quelques temps, de ne pas reprendre ». Seulement, son initiative n’est pas bien passée.

Peu de coachs auraient abondé en son sens, notamment les entraîneurs étrangers qui n’auraient même pas daigné répondre. Et le coach de l’ASSE, Claude Puel, aurait lui plus clairement « fait part de sa désapprobation à l’idée de ne plus rejouer ». Une position semble-t-il entendue, puisque Rudi Garcia a depuis mis de l’eau dans son vin.