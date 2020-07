ASSE, OL : Sainté le voulait, il a préféré filer à Lyon

false

Transféré à l’OGC Nice, l’ancien joueur de l’OL, Amine Gouiri, aurait pu prendre la direction de l’ASSE il y a quelques années.

Il constitue, à coup sûr, l’un des bons coups réalisés par l’OGC Nice en ce Mercato estival. On parle ici du transfert du prometteur joueur de l’OL, Amine Gouiri, qui a souhaité obtenir du temps de jeu et quitter son club formateur. Dans les colonnes de Nice-Matin, au travers de propos retranscrits par poteauxcarrés, l’attaquant est revenu sur ses plus urnes années, lorsqu’il lui a fallu choisir un centre de formation.

Et comme souvent, la bataille faisait alors rage entre l’ASSE et l’OL. Et, comme souvent encore, l’espoir donnait finalement son accord au club lyonnais.

« J’ai atterri à Lyon en U14. Saint-Etienne me voulait, Nancy et Sochaux aussi mais l’OL était un club que j’appréciais, j’allais souvent à Gerland et j’aimais beaucoup Benzema. Je me souviens de son but contre Manchester et de son coup franc lors du derby contre Saint-Etienne. »

Gouiri aura l’occasion de retrouver l’ASSE dès ce soir. Ce sera lors d’un match amical opposant les Verts à l’OGC Nice.