ASSE, OL : un jeune gardien des Verts est remonté contre Fabrice Grange

Non conservé par l’ASSE, le jeune gardien Nathan Crémillieux en veut à Fabrice Grange, préférant se taire plutôt que d’évoquer son cas.

Le compte Twitter TeamASSEofficiel a recueilli le témoignage de Nathan Crémillieux, le jeune gardien de but de l’ASSE, que les Verts ont décidé de ne pas conserver alors qu’il est en fin de contrat. L’aventure va donc se terminer pour lui. « C’est dommage, l’histoire avec Saint-Étienne aurait pu être plus longue et plus belle. Mais qui sait ? Un jour, peut-être, je reviendrai », confie-t-il.

Mais au moment d’aborder les circonstances de son départ et sa relation avec Fabrice Grange, l’entraîneur des gardiens, Crémillieux a préféré botter en touche. « Fabrice Grange ? Je ne parlerais pas de cette personne. Tout le monde en interne connaît la situation, je n’ai rien à cacher mais parfois il vaut mieux ne rien dire ».

Des propos qui confirment un certain malaise autour de la personnalité de Grange à l’ASSE, où l’ancien lyonnais, envers lequel Jean-Michel Aulas a tenu des propos élogieux hier alors que son nom est cité parmi les possibles successeurs de Grégory Coupet à l’OL, ne compte pas que des amis du côté de L’Etrat…