ASSE, OM – Mercato : Adil Rami rêve d’un coach à la Puel mais ne se voit pas chez les Verts

Dans les colonnes de So Foot, Adil Rami (libre, 34 ans) a évoqué son avenir. A l’écoute de tout projet, le Champion du Monde apprécie Claude Puel mais..

Sans club depuis son départ de Sotchi (D1 russe), Adil Rami (34 ans) ne souhaite pas arrêter sa carrière pour autant. Dans un entretien à « So Foot », le Champion du Monde a confessé vouloir encore jouer « deux ou trois ans » et être à la recherche d’un nouveau projet.

« Je crois que beaucoup de clubs pensent que je suis cher… »

« J’ai des clubs qui m’appellent, mais je veux un vrai coach. Pas un faux-cul, quelqu’un en qui je peux avoir toute confiance. Je veux un bonhomme », a expliqué, sans langue de bois, l’ancien joueur du LOSC et de l’OM. Exit donc Rudi Garcia, avec qui il est en froid, mais pas Didier Deschamps, Laurent Blanc ou Claude Puel, qu’il décrit comme des coaches de cette stature.

Alors que l’ASSE pourrait se retrouver privé Loïc Perrin et d’Harold Moukoudi en plus du départ déjà acté de William Saliba, signer chez les Verts peut-il être une option ? Adil Rami n’y croit pas vraiment : « Non, sinon, il m’aurait déjà appelé. Je crois que beaucoup de clubs pensent que je suis cher, et c’est aussi du fait du coronavirus, car tu ne peux pas dépenser des sommes folles. Mais bibi, il est libre, faut que tu viennes me voir ».