ASSE, OM – Mercato : avantage Sainté pour Dimitrios Giannoulis ?

Courtisé par l’ASSE et l’OM lors du mercato estival, le latéral grec Dimitrios Giannoulis ne voudrait pas rejoindre Marseille.

Plusieurs semaines, déjà, que Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, tente de trouver des solutions pour son couloir gauche. Notamment parce que le technicien stéphanois n’est pas heureux du rendement des joueurs en sa possession, que ce soit Miguel Trauco, Gabriel Silva ou même le Grec Katranis, à qui le club du Forez va de nouveau trouver une porte de sortie. Du moins tenter de le faire.

Dans le viseur de Puel : le latéral du PAOK Salonique, Dimitrios Giannoulis. Dossier complexe en raison de la valeur du joueur, estimée à plus de 4 millions d’euros, ainsi qu’en raison de la concurrence. Hier, lors de son live sur Twitch, le très bien informé Manu Lonjon a précisé que l’OM voulait également signer Giannoulis. En revanche, et ce que l’on ne savait pas, c’est que ce dernier n’est pas motivé à l’idée de rejoindre Marseille. Et ce pour une raison simple : Jordan Amavi fait figure de titulaire indiscutable du poste.

Une évidence qui pourrait donc faire les affaire de l’ASSE. Comme nous vous le disions ce matin, les Verts tentent au préalable de faire partir Miguel Trauco afin de récupérer une somme qui pourrait être utilisée pour Giannoulis.