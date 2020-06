ASSE, OM, RC Lens – INFO BUT ! Mercato : Vagner Dias encore loin d’être parti

true

L’ASSE a fixé le prix de départ à 5 M€ minimum pour Vagner Dias (24 ans). Il n’est pas exclu que Claude Puel change d’avis le concernant.

S’il fait partie des candidats les plus sûrs au départ, Vagner Dias (24 ans) est encore loin d’avoir quitté l’AS Saint-Etienne. En effet, jusqu’à présent, les Verts n’ont pas encore reçu d’offres à hauteur de leurs attentes. Si le FC Metz s’est bien manifesté concrètement avec une proposition atteignant à 3 M€, l’offre des Grenats a été jugée insuffisante par la direction. Pour l’instant, ni Brest, ni le RC Lens, ni l’OM, ni même le fameux club turc qui serait sur lui, ne se sont alignés.

Vagner va être réévalué par Claude Puel

Selon nos informations, la direction ligérienne ne souhaite pas faire de cadeaux au FC Metz, estimant avoir déjà été très généreux avec les Lorrains au moment du deal pour Habib Maïga il y a un an. Pour Vagner Dias, l’ASSE attendrait 5 M€ minimum, espérant même pouvoir faire monter les enchères à 6 M€.

Si le Cap-verdien figure aujourd’hui parmi les « possibles transférables », sa situation est également susceptible de changer dès cette semaine avec la reprise de l’entraînement collectif chez les Verts. Claude Puel ne connait pas Vagner et souhaite l’évaluer avant de prendre une décision plus tranchée. L’ailier ayant prolongé d’un an (2022) avant de filer vers un second prêt à l’ASNL, Saint-Etienne ne voit aucune urgence à le céder cet été.