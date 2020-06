ASSE, OM, RC Lens – Mercato : Grbic a utilisé Cristiano Ronaldo pour façonner un atout phénoménal

true

Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont qui intéresse notamment l’ASSE, l’OM ou le RC Lens, a développé de nombreuses qualités.

Même s’il est âgé de seulement 23 ans et garde donc une marge de progression évidente, Adrian Grbic dispose d’une belle palette et c’est notamment pour cela que de nombreux clubs, ASSE, OM et RC Lens en tête, ont le buteur de Clermont dans le viseur.

Nous en parlions plus tôt dans la journée, outre un profil qui peut être comparé à celui d’Emiliano Sala, Adrian Grbic dispose notamment d’un point fort : « sa frappe de balle phénoménale » selon son propre entraîneur Pascal Gastien. Une frappe qu’il a pu améliorer comme l’explique l’Equipe au travers de séances spécifiques régulières à l’entraînement.

Mais aussi parce que depuis tout jeune, Adrian Grbic dispose d’un modèle dans le domaine en la personne de Cristiano Ronaldo… « Quand j’avais 10-11 ans, j’adorais Cristiano Ronaldo. Il jouait à United à l’époque et je regardais des vidéos sur Youtube pour comprendre comment il frappait dans le ballon », a confié Grbic. Une technique qu’il a développé par la suite pour en faire un atout dévastateur. Reste à savoir à quel club cet atout va profiter dans les prochains mois.