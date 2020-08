ASSE, OM : règlement trop strict, moral touché… La sortie cash de Puel après le report

true

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, n’a pas caché ses gros doutes concernant la décision de reporter la rencontre OM – ASSE.

A trois jours de retrouver la Ligue 1 face à l’OM, l’ASSE se retrouver le bec dans l’eau après les quatre cas positifs à Marseille qui ont conduit à l’annulation de la rencontre. Dans les colonnes de France Info, le coach des Verts a livré ses vérités en assurant être « très pessimiste quant à la tenue du championnat ».

Selon le coach stéphanois qui dénonce un « protocole draconien », les décisions sanitaires doivent être réévaluées. « Il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes », estime Puel qui anticipe qu’à « chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas ». De quoi craindre de gros problèmes de calendrier.

Une Ligue qui réagit au lieu d’anticiper

Le coach des Verts semble donc estimer que les mesures de la Ligue sont trop strictes. « Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. On aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs », dénonce Puel qui pointe une LFP en « réaction » et non en « anticipation ».

Report de Marseille-Saint-Etienne : « Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat » de Ligue 1, s’inquiète Claude Puelhttps://t.co/FZKBTyO8n4 pic.twitter.com/iX9jkVLNF4 — franceinfo (@franceinfo) August 18, 2020

Enfin, Claude Puel a pointé du doigt l’incidence morale de ces décisions sur ses troupes qui s’attendaient à débuter normalement leur saison. « Comment manager une équipe, physiquement, mentalement ? Comment faire un championnat tout simplement équitable ? Tout le monde était plombé. On se prépare pour de la compétition et pas pour faire un match par mois », regrette le coach stéphanois.