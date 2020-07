ASSE : Oscar Garcia a fait une Claude Puel au Celta Vigo !

true

En difficulté depuis son départ de l’ASSE, Oscar Garcia a réussi à maintenir le Celta Vigo en Liga. Mais il a eu très chaud !

Oscar Garcia, qui n’était resté que quatre mois à l’ASSE lors de la saison 2017-18 avant de quitter le Forez, suite à une défaite historique dans le derby contre Lyon (0-5), déçu de la faiblesse de son effectif et de l’incapacité des Verts à l’autoriser à recruter les joueurs qu’il désirait, vient de réussir à mainteir le Celta Vigo en L1.

Garcia peut remercier le Real Madrid

Mais après une expérience peu concluante il y a deux ans à l’Olympiakos, l’ancien joueur du Barça a eu très chaud. Le Celta a fini 17e après un dernier match nul sur la pelouse de l’Espanyol (0-0), déjà reléguée. Et il ne dopit son maintien qu’au match nul entre Leganes et le Real Madrid (2-2), fatal à Leganes, qui échoue à un petit point du Celta et accompagnera donc l’eSpanyol et Majorque à l’étage inférieur.

« Après avoir livré de bons matches contre les équipes du haut du tableau, on a un peu oublié quelle était notre lutte, a commenté Oscar Garcia. On a joué les derniers matches avec la peur au ventre. On doit maintenant faire notre auto critique pour que le Celta ait d’autres objectifs à l’avenir. Mais quand je suis arrivé, le club était relégable, comme l’Espanyol et Leganes. Et nous sommes les seuls à nous être sauvés. » Garcia était arrivé au Celta à l’automne dernier. Comme Claude Puel à l’ASSE. Et il termine 17e. Le même classement que Puel avec les Verts. Mais si Puel s’apprête à disputer la finale de Coupe de France, vendredi, contre Paris, Garcia, lui, serait sur un siège éjectable à Vigo…