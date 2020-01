ASSE : Paris, le huis clos, les blessés, Nantes…Claude Puel avait des choses à dire

true

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE, était à l’instant face aux médias. Et ce à deux jours du match contre le FC Nantes au stade Geoffroy-Guichard.

C’est donc dans un stade vide que l’ASSE accueillera dimanche le FC Nantes dans un chaudron qui n’en sera pas vraiment un. A deux jours du match, l’entraîneur des Verts, Claude Puel, était face aux médias. Voici ce qu’il faut en retenir.

L’après Paris

« On regarde devant, essentiellement le prochain match. On a joué une équipe avec des joueurs au sommet de leur art. C’était un très grand PSG. Mais ce match ne doit pas avoir d’incidence sur la suite. Et la suite, c’est le prochain match, avec une confrontation face à une belle équipe du FC Nantes. »

Le huis clos

« On aurait eu bien besoin de nos supporters. C’est un match très important. Le douzième homme aurait apporté un plus à l’équipe. J’ai déjà connu les huis-clos à Nice. Ça donne un avantage à l’adversaire. Il faudra très vite apprivoiser cet environnement silencieux. Ce sera très particulier. On effectuera notre dernier entraînement à huis clos pour s’habituer. »

Claude #Puel 🎙 : « Il est important d’acquérir des automatismes devant le but. En match, ça doit devenir instinctif. J’essaye de consacrer du temps à chaque joueur pour qu’ils se perfectionnent individuellement. » #ASSEFCN — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) 10 janvier 2020

Les blessés

« A priori, nous n’aurons pas de retour de joueurs pour Nantes. Peut-être Harold Moukoudi qui était malade. J’espère que William Saliba reprendra avec le groupe dans les prochains jours. »