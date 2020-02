ASSE : pas de supporters verts pour le derby du 1er mars

true

Heureusement que les politiques ont demandé à ce que les déplacements de supporters soient plus souvent autorisés en football, sinon on aurait l’impression que rien n’a changé par rapport à la saison passée ! On a appris ce samedi que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé d’interdire les fans verts lors du derby du 1er mars.

L’arrêté explique : « L’accès au Groupama Stadium de Décines et à ses abords est interdit le dimanche 1er mars 2020 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’ASSE ou se comportant comme tel. La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 1er mars 2020 de 10h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’ASSE ou se comportant comme tel, dans le secteur du centre-ville de Lyon ».

D’un autre côté, les supporters de l’ASSE l’ont particulièrement cherché, eux qui ont allumé un feu d’artifice en plein match contre le PSG en décembre et ont attaqué les bus de supporters de l’OM il y a deux semaines…