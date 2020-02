ASSE : pas d’inquiétude, Puel a connu la même tempête au LOSC…

true

Les supporters de l’ASSE n’avaient pas été aussi stressés depuis fort longtemps. On les comprend : après 25 journées de L1, les Vrts pointent à une inquiétante 16e place… à deux petits points de la zone rouge.

La gestion de Claude Puel serait directement remise en cause même si celle-ci avait pourtant porté ses fruits au début de son mandat en octobre dernier. Depuis, cela va de mal en pis mais la confiance reste de mise… dans l’esprit de Laurent Roussey.

« À Lille, après cela, tout s’est bien enclenché »

Ancien adjoint de Puel au LOSC, l’actuel entraîneur de Lyon-Duchère (N1) lui a apporté son soutien étant donné qu’il a traversé une tempête similaire dans les rangs du club nordiste. Avant le succès qu’on lui connaît. « À Lille, nous avons connu une situation comme comme celle-là et après cela, tout s’est bien enclenché, témoigne-t-il au micro de France Bleu Loire Saint-Étienne. Je sais qu’il a l’expérience et la capacité. Claude a de l’expérience, il ne renonce jamais. Il croit à ce qu’il fait et s’appuie sur les valeurs qu’il défend. Maintenant il doit les partager avec ses joueurs. »