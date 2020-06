ASSE : Perrin, Coupe de France, Ruffier, mercato…Puel répond à tout

true

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, était à l’instant face aux médias à l’Etrat.. Voici ce qu’il faut notamment en retenir.

L’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, était il y a quelques instants face aux médias afin de balayer l’actualité stéphanoise. Il a notamment été question du mercato, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

Voici ce qu’il faut retenir en priorité. La finale de la Coupe de France aura bel et bien lieu le 24 juillet. Au sujet de Loïc Perrin et de Yohan Cabaye, le coach a précisé qu’il attendait leurs réponses quant à la possibilité de les faire prolonger en vue de la finale face au Paris Saint-Germain, justement. Pour rappel, les contrats des deux joueurs se terminent au 30 juin prochain. Au sujet de ce match tant attendu, confirmation a été donnée que Camara et Kolo seraient suspendus. Et Loïs Diony absent pour cause de blessure en VTT. Une fois l’événement passé, l’ASSE reprendra des discussions avec son légendaire capitaine pour voir ce qu’il en est et discuter d’une plus longue prolongation.

Enfin, Puel a précisé pourquoi William Saliba s’entraînait à l’heure actuelle à l’Etrat alors qu’il doit rejoindre Arsenal. Le défenseur est dans le Forez jusqu’au 30 juin. Pas plus. Au sujet de Stéphane Ruffier, qui débutera la saison en position de numéro 2 derrière Jessy Moulin, Puel a rappelé qu’il attendait, et comme d’habitude, un comportement « irréprochable ».