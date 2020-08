ASSE : Perrin, Moulin, Fofana, Neyou… les supporters des Verts refont la finale

true

Notre micro-trottoir de la semaine concerne la finale de Coupe de France perdue par l’ASSE face au PSG (0-1) vendredi au Stade de France. Une finale sur laquelle les supporters stéphanois reviennent.

Florent, Andrézieux-Bouthéon (42) :

»Une finale se joue souvent sur des détails… La preuve encore une fois avec le PSG qui a marqué sur sa première occasion. Mais le principal à retenir pour nos Verts est l’état d’esprit. Ils n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde ! Après l’expulsion de Perrin, l’équipe a montré qu’elle était solidaire. Très peu d’équipes peuvent se permettre d’avoir autant le ballon et de se procurer autant d’occasions face à Paris, qui plus est dans une finale. »

Achiel, Oss (Pays-Bas) :

»Nous pouvons avoir des regrets… Si Bouanga marque dès la cinquième minute, le match aurait été différent. C’est triste de voir Perrin quitter le terrain sur cette faute, il méritait une meilleure fin de carrière. C’est une véritable légende à »Sainté ». Ça reste toutefois un match encourageant pour la suite. Moulin et le petit Neyou m’ont énormément surpris. »

Pascal, Chomérac (07) :

»C’est cruel pour nous, mais on n’a pas à rougir de notre défaite. On a su bousculer les Parisiens tout au long de la rencontre, alors qu’on a joué en infériorité numérique pendant près d’une heure. JDes soldats sur le terrain : c’est ce que veulent voir les supporters. Il va falloir garder cet état d’esprit. Une chose est sûre : en répétant ce genre de prestations, on peut être la belle surprise en Ligue 1. Je suis persuadé que la politique de jeunes va payer. Concernant Perrin, même si j’apprécie le joueur, je pense qu’il est temps pour lui de prendre sa retraite. »

Loïc, Montélimar (26) :

»On a fait un match cohérent dans l’ensemble, mais on a toujours un problème depuis maintenant plusieurs saisons : la finition nous coûte cher. C’est triste aussi pour Perrin de finir sa carrière sur ce fait de jeu et de renvoyer l’image d’un joueur méchant aux yeux d’un grand nombre de spectateurs, alors que les vrais savent qu’il ne ferait pas de mal à une mouche. Cette défaite est encourageante même si je n’aime pas trop cette expression. On a pu voir de belles séquences, un bon niveau physique affiché par l’équipe et des joueurs qui confirment les espoirs placés en eux, à l’image de Fofana. Neyou a lui été très intéressant dans sa capacité de projection et de récupération. »

Dimitri, Prunete (2B) :

»On a fait un match très satisfaisant. Même à 10, l’équipe a été combattive. Les joueurs ont démontré qu’ils étaient déjà prêts physiquement. Comme tous les supporters stéphanois, je suis forcément triste que Perrin finisse de la sorte. Il faut que le groupe se serve de cette finale pour la suite, c’est de bon augure ! »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban (07) :

»La prestation de l’ASSE m’a agréablement surpris ! L’équipe a démontré beaucoup d’abnégation, de courage et de détermination face à l’armada parisienne. Ce match me laisse quand même des regrets, notamment pour notre capitaine emblématique. L’attitude des joueurs est très encourageante pour la saison à venir, avec l’ambition de reconquérir les sommets de la Ligue 1. »

Thomas, Valence (26) :

»On a fait un excellent match ! Malgré la défaite, les joueurs peuvent être fiers de leur prestation. On a su se procurer pas mal d’occasions, Bouanga a été encore une fois très remuant sur son côté gauche, Fofana s’est montré infranchissable et Moulin a été monstrueux, prouvant qu’il pouvait assumer sa place de titulaire. Je pense que Claude Puel va pouvoir s’appuyer sur ces 90 minutes pour la suite. »