ASSE : Perrin, Vagner, Gueye… un ancien Vert glisse ses petits conseils Mercato à Puel

Selon Loris Néry, l’ancien défenseur de l’ASSE, Loïc Perrin mérite de prolonger chez les Verts. Et Vagner et Makhtar Gueye d’avoir leur chance.

En interview dans But Saint-Etienne à paraître ce mercredi, Loris Néry, en fin de contrat à Nancy, évoque sa situation et son envie de poursuivre sa carrière à l’étranger. Le Stéphanois évoque aussi l’actualité de l’ASSE, son club de cœur, et il pose notamment son regard sur la prolongation de Loïc Perrin, toujours pas actée à ce jour.

« On ne peut pas laisser partir comme ça une légende du club »

« Même s’il commence à prendre de l’âge et que ce n’est plus tout à fait le Loïc Perrin des premières années, on ne peut pas laisser partir comme ça une légende du club, estime Néry. Pour tout ce qu’il a fait au club, ce serait une récompense logique qu’il soit prolongé. Il le mérite amplement et ça reste un compétiteur. Je sais qu’il s’est bien préparé pour revenir en forme. Et dans un vestiaire, il apporte beaucoup de sérénité. Il sera toujours important pour le groupe, sur et en dehors du terrain. »

Et à l’ancien pensionnaire du centre de formation d’évoquer les cas de Vagner et Makhtar Gueye, deux joueurs qu’il a côtoyés à Nancy. « Vagner et Gueye ont le niveau pour prétendre à une place dans l’effectif de l’ASSE, soutient-il. Ils ont montré de belles choses à Nancy. Vagner a marqué pas mal de buts et Gueye a apporté sa contribution lui aussi. Ce sont deux joueurs de qualité. Kenny Rocha Santos aussi, avec sa technique. A l’ASSE, s’ils effectuent la préparation avec les Verts, c’est à eux de tout faire pour montrer qu’ils méritent de jouer, de montrer au coach qu’il pourra compter sur eux. »