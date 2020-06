ASSE : Pierre Ménès a de gros doutes sur Puel

true

Claude Puel a les pleins pouvoirs à l’ASSE mais selon Pierre Ménès, ce n’est pas forcément une bonne chose pour le club forézien…

Avec la présence dans l’organigramme de Xavier Thuilot et désormais de Jean-Luc Buisine, Claude Puel s’est entouré de deux hommes de confiance de son époque au LOSC, lui qui fait aussi partie du CA de l’ASSE depuis son arrivée chez les Verts à l’automne dernier, tout comme Thuilot.

Le Castrais jouit d’un salaire sans précédent dans le Forez, et des pleins pouvoirs, ce qui a fait l’objet d’un débat dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. « Puel a une mission, il va partir sur ses idées, sa stratégie, et on le jugera sur ses résultats, comme tous les coachs. L’ASSE va démarrer un nouveau cycle avec lui », a d’abord commenté Jocelyn Gourvennec.

Et Pierre Ménès s’est voulu plus circonspect… « Puel a mis tous les cadres au placard à son arrivée. Ce n’était plus le Club Med mais ça n’a marché que deux mois, a commenté le consultant. Après, on s’est demandé si les Verts n’allaient pas descendre. Je trouve risqué de donner les pleins pouvoirs à un mec qui sort d’une saison comme ça. »