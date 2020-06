ASSE : Pierre Ménès s’inquiète pour l’avenir des Verts

true

Pierre Ménès a une nouvelle fois confié ses doutes sur l’avenir de l’ASSE et Claude Puel, a qui la direction a confié les pleins pouvoirs.

Avec la présence dans l’organigramme de Xavier Thuilot et désormais de Jean-Luc Buisine, Claude Puel s’est entouré de deux hommes de confiance de son époque au LOSC, lui qui fait aussi partie du CA de l’ASSE depuis son arrivée chez les Verts à l’automne dernier, tout comme Thuilot. Le Castrais jouit d’un salaire sans précédent dans le Forez, et des pleins pouvoirs, ce qu’avait déploré Pierre Ménès dimanche dernier sur le plateau du Canal Football Club. « Puel a mis tous les cadres au placard à son arrivée. Ce n’était plus le Club Med mais ça n’a marché que deux mois. Après, on s’est demandé si les Verts n’allaient pas descendre. Je trouve risqué de donner les pleins pouvoirs à un mec qui sort d’une saison comme ça », avait commenté le consultant.

💚 Peuple Vert, peuples frères, la vie n’a pas de prix ! Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous unissons nos efforts. 🤝 Agissons ensemble pour le monde de demain ! 🎶 pic.twitter.com/XaKo9s0nKQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 8, 2020

Et sur twitter, dans un échange avec Alexandre San Filippo, webmaster du site Peuple Vert, Ménès en a rajouté une couche. A San Filippo, qui a posté : « Encore une fois, n’en déplaise aux nostalgiques des années Gasset qui fut un superbe pompier pour l’ASSE, Claude Puel tisse tranquillement sa toile à l’ASSE aussi bien administrativement que sportivement en pointant les vrais problèmes. Et ça nous rend enthousiastes ! », Ménès a en effet répondu : « Moi pas du du tout ! », avant d’ajouter : « Je ne comprends qu’au bout de 8 mois on donne toutes les clés à un mec. Puel ou un autre. Tous les cadres sont priés de partir. Bouanga est très demandé. Le comportement de l’équipe la saison dernière… Je ne vois aucune raison d’être optimiste ».