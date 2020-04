ASSE : pourquoi la crise du coronavirus met les Verts dos au mur

true

Si l’ASSE a besoin plus que tout de finir la saison 2019-20, c’est aussi parce que sa situation économique en dépend. Explications.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, l’AS Saint-Etienne est l’un des clubs qui gesticule le plus – par le biais de son président du Conseil de Surveillance Bernard Caïazzo – pour trouver des solutions concernant l’après. Il faut dire que les Verts ont tout intérêt, pour la survie du club, que la saison puisse aller à son terme et que les droits TV tombent coûte que coûte.

Une situation très inquiétante pour le club

« Poteaux-Carrés » a publié le résultat d’une étude étude s’appuyant sur les rapports individuels des clubs dévoilés récemment par la DNCG. Il en ressort qu’avec sa dette bancaire élevée et son peu de liquidités disponibles, l’ASSE est l’un des cinq clubs de Ligue 1 ayant le pire différentiel (-31,5 M€). Les Verts ne sont devancés que par l’OGC Nice (-40,5 M€), l’OM (-41,3 M€), les Girondins (-49,6 M€) et le LOSC (-162,4 M€). Deux des quatre clubs cités (Nice et Bordeaux) ont depuis été racheté, Marseille dispose d’un solide actionnaire en capacité de remettre au pot (Frank McCourt) et le business-model de Gérard Lopez à Lille est basé sur l’emprunt (qu’il rembourse sur son trading joueurs).

#ASSE Sainté prêt à emprunter (2) : Si plusieurs clubs ont recours à l’emprunt pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire actuelle, emprunter de l’argent est devenu malheureusement une habitude pour l’ASSE ces…https://t.co/KLXlhB52Ia — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 18, 2020

L’ASSE a financé sur l’emprunt ses Mercatos

A Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont, bien évidemment, pas les moyens de combler seuls un tel fossé. Surtout qu’après des années à compter leurs sous et à gérer en bons pères de famille, les deux hommes avaient amorcé un changement drastique en 2018. Entre juillet 2017 et l’été 2019, l’ASSE a vu sa dette bancaire passer de 7,9 M€ à 33,9 M€ l’été dernier. Cela correspondait à une stratégie alors totalement assumée. Stratégie visant à avoir recours à un emprunt pour financer le dispendieux Mercato réalisé afin de combler les attentes de Jean-Louis Gasset puis de Ghislain Printant et qui devait être remboursé avec l’arrivée des droits TV portés par Mediapro. Bien évidemment la crise sanitaire actuelle n’avait pas été imaginé dans ce calcul…