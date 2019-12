ASSE : pourquoi les Verts voyagent plutôt bien à Strasbourg

true

Samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour la dernière journée de Ligue 1 en 2019. Voyage qui réussit plutôt bien aux Verts.

Si l’ASSE, en Ligue 1, a l’habitude de rencontrer des formations qui ne lui réussissent guère, comme le PSG par exemple, il n’en est pas de même avec le RC Strasbourg, chez qui les Verts se déplacent samedi soir.

En effet, alors que les deux formations disputeront leur 49e duel dans l’histoire au stade de la Meinau, les Stéphanois présentent un bilan plus qu’honorable : 13 victoires, 12 matches nuls et 23 défaites. Dont la dernière qui remonte, tout de même, au mois de février 2008 avec un lourd revers sur le score de 3-0.

Une victoire et un match nul sur les deux derniers matches

Depuis, le club alsacien ayant été relégué dans des divisions inférieures, deux rencontres seulement. Avec une victoire (1-0) et un match nul (1-1), ramené il y a plus d’un an au tout début de la saison 2018-2019. On soulignera également que les Stéphanois ont souvent des problèmes de discipline en Alsace. Déjà 4 cartons rouges récoltés et une vingtaine de jaunes, comme en atteste le site assestats.