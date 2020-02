ASSE : Printant pourrait déjà donner des regrets aux Verts

true

Battus à Brest (2-3) dimanche après une première période d’une pauvreté abyssale, les Verts sont aujourd’hui au bord du précipice, le barragiste, Dijon, n’étant qu’à deux longueurs. Et vu leur forme des dernières semaines (7 défaites sur les 8 derniers matches de L1), il est désormais illusoire de regarder en direction des places européennes.

Le plus incroyable, c’est que l’ère Puel, débutée le 4 octobre avec une victoire dans le derby (1-0) deux jours plus tard, avait commencé sous les meilleurs auspices, avec 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite lors de ses 8 premiers matches de championnat. Un démarrage qui est le meilleur de l’histoire de l’histoire de l’ASSE (2,13 points par match).

Mais les choses se sont tellement gâtées par la suite que le technicien est désormais détenteur d’un autre record, celui du pire bilan sur les 9 derniers matches ! Avec 0,33 points engrangé en moyenne, il égale la triste performance de son adjoint, Julien Sablé, deux unités en six rencontres à l’automne 2017 ! Et si l’on prend en compte tous les matches depuis son arrivée, il tourne à une moyenne à peine supérieure à celle de son prédécesseur à l’ASSE, Ghislain Printant (1,18 point contre 1)…