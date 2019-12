ASSE – PSG (0-4) : Loïc Perrin voit du positif dans la défaite des Verts

false

Forcément déçu de la défaite subie par l’ASSE contre Paris, Loïc Perrin veut tout de même en tirer du positif avant deux déplacements à Nîmes et Strasbourg.

But : Loïc, comment analysez-vous ce match contre le PSG ?

Loïc PERRIN : C’était une soirée difficile. Paris, c’est toujours un match spécial. On espérait les embêter, on n’y est pas arrivés. On ne les a pas gênés comme on le voulait.

Le dispositif était très défensif…

Non, ce n’est pas une histoire de dispositif. Le PSG a réussi à nous mettre à cinq derrière alors que ce n’était pas l’objectif de départ.

L’expulsion de Jean-Eudes Aholou a été le tournant…

Oui, c’est clair. Malgré tout on a quand même eu quelques occasions. Mais on s’est exposés et le PSG en a profité. Ça va tellement vite devant.

Le match vous laisse des regrets ?

Pas vraiment. Je trouve qu’on n’a pas démérité. On a quand même montré notre caractère. On a essayé. Mais c’était un peu mission impossible.

Qu’avez-vous pensé du feu d’artifice ?

C’était joli.

Cela risque de coûter cher…

Ah, ça, il faut demander au président !