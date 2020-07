ASSE – PSG : Claude Puel est prêt pour la finale et salue une renaissance

true

Ce jeudi après-midi, à la veille de la finale de Coupe de France ASSE – PSG, Claude Puel était en conférence de presse. Morceaux choisis.

Un vrai coup à jouer

« La victoire de Rennes l’an dernier en finale de la Coupe de France laisse entrevoir une possibilité. C’est déjà pas mal mais ce sera un tout autre match demain, avec un autre contexte. Il y a beaucoup d’interrogations malgré notre préparation intéressante. Les joueurs ont mis tous les atouts de leur côté pendant la préparation pour disputer la finale dans de bonnes conditions. Je les ai félicités. »

L’absence des supporters

« On aurait aimé que nos supporters soient là. On sait l’impact qu’ils peuvent avoir sur un match, on l’a vu en demi-finale. On apprécie de rejouer au football mais les conditions seront particulières. On l’aborde différemment. »

Le renouveau de Timothée Kolodziejczak

« Kolodziejczak évolue à un autre niveau que celui qu’il avait quand je suis arrivé. Il a fait de bons matches amicaux. »

L’état d’esprit global

« Je trouve qu’on a joué collectivement pendant la préparation. Tous les joueurs étaient concernés pour attaquer et défendre. L’objectif, c’est de s’éclater. Nous ne sommes pas favoris et nous n’avons rien à perdre. Je veux qu’on se lâche. »

Retranscription : compte Twitter du Progrès.