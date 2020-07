ASSE – PSG : coup dur pour Claude Puel avant la finale de Coupe de France

Samedi dernier, alors que l’ASSE affrontait et s’inclinait face aux Belges d’Anderlecht en match amical, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, enregistrait une autre mauvaise nouvelle : le sortie du terrain, sur blessure, de son latéral gauche, Gabriel Silva.

On se doutait que le souci (une lésion musculaire) était d’importance et cela vient d’être confirmé. En effet, et si l’on en croit l’Equipe, l’indisponibilité de Silva est d’ores et déjà estimée à un mois. Il est donc forfait pour la finale de Coupe de France de vendredi soir contre le Paris Saint-Germain et, sait-on jamais, pour la reprise du Championnat à la toute fin du mois d’août.

Puel, avec ce coup dur, se prive d’une solution sur son flanc gauche. Il devra dès lors faire confiance à Miguel Trauco, le Péruvien, sur qui il ne compte guère, ou aligner Timothée Kolodziejczak, prévu en position de défenseur central. Par ailleurs, et cette fois du côté du PSG, Thomas Tuchel a confirmé ce soir, au terme du match amical contre le Celtic Glasgow (4-0), le forfait de Juan Bernat.