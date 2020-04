ASSE, PSG : entre Saint-Étienne et Paris, le cœur de Rocheteau balance

true

Avant tout supporter de l’ASSE, Dominique Rocheteau (65 ans) garde néanmoins des souvenirs très forts de son passage au PSG.

Si Dominique Rocheteau a indéniablement le cœur à l’AS Saint-Etienne, lui qui en a été l’une des légendes et un dirigeant respecté, « l’ange vert » n’a pas non plus tiré un trait sur sa fibre parisienne. Actuellement vice-président du Directoire, l’intéressé est revenu sur ses années PSG (1980-1987) sur le site officiel du club francilien.

La Coupe de France 1982, un moment fort de sa carrière

« Le PSG fait vraiment partie des deux clubs où j’ai passé de grands moments. J’y ai vécu des grandes choses, notamment le premier titre de champion de France en 1986. Je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain. De Saint-Étienne avant tout, mais aussi du PSG. Je souhaite bien sûr au club d’aller le plus haut possible », a glissé celui qui aura été la première star à atteindre le cap des 100 réalisations avec le maillot parisien sur les épaules.

Quand il revient sur ses meilleurs souvenirs à Paris, Dominique Rocheteau reconnaît sans peine que l’un d’entre eux a fait beaucoup de misères à ses Verts : « Mon meilleur souvenir au Paris Saint-Germain ? Il y a bien sûr le titre de champion de France 1986, notamment parce qu’on avait battu un record d’invincibilité. On s’était vraiment fait plaisir cette saison-là ! Il y a également la Coupe de France 1982. C’est sûr que les Stéphanois m’en voulaient puisque j’avais marqué le but de l’égalisation qui nous permettait d’aller en prolongation. Ce sont de grands souvenirs pour moi ».