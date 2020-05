ASSE, PSG, LOSC – Mercato : les Verts prêts à payer la prime pour Aouchiche !

Ce vendredi, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) s’est rendu à Saint-Etienne pour visiter les installations de l’ASSE. Si ce passage n’offre aucune garantie que le jeune milieu offensif parisien, Ballon d’argent du dernier Mondial U17, ne signe dans le Forez, cette visite dénote néanmoins de la considération d’Aouchiche pour ce projet.

Du côté des Verts, le milieu offensif est vu comme une priorité. Autant par Claude Puel que par les dirigeants stéphanois, prêts à faire quelques extras pour récupérer un Adil Aouchiche en fin de contrat à Paris au 30 juin et très courtisé.

Face à la concurrence d’Arsenal, du LOSC, du Stade Rennais ou encore des Girondins de Bordeaux, l’ASSE serait prête à payer les 4 M€ de sa prime à la signature. C’est en tout cas ce qu’assure « RMC » qui explique que les Verts ont posé comme seule condition d’étaler le montant total de cette prime dans le temps.

« Les Verts sont convaincus du bien-fondé de cet effort financier si le dossier doit se concrétiser car ils croient au potentiel d’Aouchiche et à la possibilité de réaliser un bénéfice à la revente dans quelques saisons », peut-on lire sur le site internet de la radio. Pour faire la place à Aouchiche et lui donner du temps de jeu immédiatement, l’ASSE serait prête à sacrifier Ryad Boudebouz. L’international algérien est même déjà sur le marché.

Info : Adil Aouchiche et l’un de ses représentants ont bien visité les installations du centre d’entraînement de Saint-Étienne, mais le jeune milieu de terrain parisien n’a pas encore fait son choix. En plus de l’#ASSE, Adil Aouchiche dispose d’une offre du #LOSC et du #PSG. pic.twitter.com/8aaVY357DR

