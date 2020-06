ASSE, PSG – Mercato : Leonardo fait grise mine dans le dossier Aouchiche

true

Alors qu’Adil Aouchiche fait figure de priorité de recrutement pour l’ASSE, le directeur sportif du PSG Leonardo a fait le point sur ce dossier.

Si l’ASSE ne devrait pas faire de folies pour son recrutement, à part peut-être un buteur en fonction des ventes, un dossier concentre néanmoins tous les efforts actuels. Claude Puel souhaite absolument attirer le jeune milieu de terrain Adil Aouchiche qu’il placerait en figure de proue de son projet.

Pour le moment, les voyants sont plutôt au… vert dans ce dossier. Et ce n’est pas Leonardo qui va le contredire. Car dans les colonnes du JDD, évoquant également le cas Kouassi, le directeur sportif brésilien a montré un certain pessimisme pour conserver Aouchiche. « Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait qu’ils n’ont toujours rien signé », a expliqué Leonardo.

Le dirigeant parisien n’a d’ailleurs pas caché son fatalisme dans ces dossiers. « Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu’on forme ont la possibilité d’être libres de s’engager à l’étranger à 18-19 ans, à l’âge où ils sont prêts à jouer. C’est terrible pour nos clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser-filer ou surpayer ».