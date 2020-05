ASSE, PSG, OL : les finales de coupe pourraient se jouer fin juillet

true

Selon Le Parisien, deux nouvelles dates sont envisagées pour les finales de coupes nationales entre le PSG et l’ASSE et le PSG et l’OL.

Comme le veut Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE devrait avoir lieu, tout comme la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL. Et d’après Le Parisien de ce vendredi, ces deux finales, qui devaient être programmées en août, pourrait se jouer possiblement en juillet.

Jean-Michel Aulas a annoncé le dépôt de recours devant le tribunal administratif de Paris pour protester contre la décision prématurée d’arrêter le championnat.

Selon les informations du journal, « le gouvernement s’apprête à prendre, dans les prochains jours, un décret stipulant l’interdiction des compétitions sportives jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire qui court jusqu’au 24 juillet. Mais les parlementaires vont sans doute en modifier la date bientôt (le 10 juillet). Le 25 juillet ou le 11 juillet, PSG/ASSE puis PSG/Lyon pourraient donc se disputer, au Stade de France ou ailleurs, et bien sûr à huis clos. »

Et au Parisien de préciser : « Reste le problème des entraînements. A ce jour, les clubs ne peuvent reprendre que par des séances regroupant maximum dix personnes et dans le respect de la distanciation physique. Ils n’ont pas le droit aux séances collectives ni aux contacts entre joueurs. Mais d’ici au mois de juin et encore plus le mois de juillet, cette donne peut évoluer.”