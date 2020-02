ASSE : Puel a décelé un grand danger qui guette Saliba et toute sa jeune garde

true

L’ASSE se déplace à Montpellier cet après-midi (15h) avec quatre petits points sur la zone rouge. La sonnette d’alarme est donc sonnée de nouveau après le passage de Ghislain Printant sur le banc stéphanois en début de saison. Pour ramener un point au moins de la Mosson, Claude Puel devrait encore miser sur William Saliba (18 ans), annoncé titulaire avec son acolyte Wesley Fofana (19 ans) en charnière.

La jeune garde de l’ASSE en danger ?

Voir deux joueurs aussi jeunes évoluer déjà en Ligue 1 fait la fierté de l’ASSE, mais le coach des Verts n’y voit pas qu’un avantage. « Notre championnat encourage ce genre de choses, se lamente-t-il dans L’Équipe. Il faut en permanence régénérer, repartir, reconstruire. On fait de la formation accélérée de jeunes joueurs. C’est à regretter. À Saint-Étienne, des Abi ou Fofana sont passés des moins de 19 ans à l’équipe première alors qu’ils étaient prévus au départ en équipe réserve, en National 2. »

Puel prend l’exemple Maupay comme avertissement

Si le coach de l’ASSE loue les qualités mentales et psychologiques de ses jeunes éléments, il ne peut s’empêcher de penser que des limites existent sur le plan physique. « Il faut faire attention, prévient-il. Même un jeune très costaud, musclé, reste un gamin. Donc, fragile. La maturité physique, c’est à 21-22 ans pour les os, les tendons, les muscles. Neal Maupay, que j’avais lancé à 16 ans et demi à Nice (en 2012), était formé musculairement, mais c’était un ado. Et deux ans plus tard, il s’était fait les croisés. »