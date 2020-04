ASSE : Puel a perdu son faiseur de miracles du Mercato 

true

Claude Puel, qui doit faire face à une crise sanitaire à l’ASSE, est aussi contraint de gérer un recrutement où Serge Recordier lui fait aujourd’hui défaut.

Le football à l’arrêt depuis un mois, cela n’empêche cependant pas Claude Puel et son staff de travailler dans l’ombre à l’AS Saint-Etienne. Le Castrais passe actuellement beaucoup de temps à superviser des joueurs en se servant des vidéos à sa disposition. En lien avec Xavier Thuilot et conscient qu’il ne disposera pas de gros moyens sans quelques ventes à l’été 2020, Puel scruterait davantage des jeunes profils que des joueurs déjà confirmés – exit les pistes Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) ou Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne) trop chers – et échangerait beaucoup avec sa cellule de recrutement.

Comme le rappelait récemment RMC Sport, Puel a repris les responsabilités de David Wantier mais aurait toute confiance en Julien Cordonnier, Anthony Gillot (fils de Francis) et Romain Barq, les trois membres de sa cellule de supervision. Qu’il semble donc loin le temps où il pouvait s’appuyer les yeux fermés sur Serge Recordier. À l’OGC Nice, le recruteur a fait des miracles auprès du Castrais.

Recordier faut défaut à Puel

« Acheté 800 000 euros, vendu 12 M€, Jean-Michaël Seri incarne parfaitement le savoir-faire de l’OGC Nice de Claude Puel sur le mercato. Il fallait aller le chercher ce joueur à Paços de Ferreira en 2015. Serge Recordier s’est déplacé pour le voir lors d’un match à Porto. Lille et Monaco sont arrivés trop tard sur ce dossier, rappelle Nice Matin ce mercredi. Puel s’appuie alors sur l’expertise de celui avec qui il a partagé huit ans à l’AS Monaco dans les années 80. Le coach est à chaque bout de la chaîne dans ce fonctionnement. En amont, il donne ses critères par poste, les profils recherchés. Les recruteurs exposent leurs trouvailles, il tranche. »