ASSE – Mercato : Puel cherche un nouveau buteur et rassure sur l’état des troupes

Le PFC, un rival à prendre au sérieux

« Beaucoup de joueurs ont connu le haut niveau dans cette équipe du Paris FC. C’est une équipe solide. On s’attend à un match très difficile. On a envie de retrouver le goût de la victoire. Les niveaux entre les deux divisions sont semblables. On est concentré sur ce match important. Normalement, ce sera Ruffier dans la cage demain.

Un état d’esprit à retrouver chez les Verts

On espère que chacun puisse évoluer à son niveau. Il faut retrouver la cohésion, le niveau de jeu sur le plan collectif et individuel. Il faut être très concentré sur les aspects défensifs. On est à la recherche de sourires. Il faut affronter la difficulté. C’est un tremplin pour aller vers d’autres objectifs. Il faut être en capacité de rebondir.

Le vestiaire de l’ASSE vit bien

Il faut aller chercher ces bons résultats. On est là pour batailler, pour être dans la compétition et gagner des matchs. On a envie tous ensemble de réagir. C’est un groupe qui vit bien. Ce n’est pas nouveau. Robert Beric est quelqu’un d’humainement très bien. Il est apprécié par tout le groupe. Je lui souhaite le meilleur.

Puel veut remplacer Beric au Mercato

On fera un bilan à la fin du mercato. J’ai exprimé mes idées, mes envies. On verra si ce mercato nous permet d’avancer un peu sur la quête d’un attaquant. Côté départs ? Tant que les choses ne sont pas signées, elles ne sont pas valables. C’est du conditionnel, ça ne sert à rien d’en parler. »

