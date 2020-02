ASSE : Puel, Mercato, grogne des anciens… Xavier Thuilot vide son sac

true

Pas de panique, la situation est sous contrôle à l’ASSE

« Avec Claude, on a une lucidité due à notre expérience qui fait qu’il n’y a pas de panique mais qu’il y a quand même une vigilance à avoir. 16e, ce n’est pas forcément la place à laquelle on s’attend. Dans ces moments-là, on a besoin d’être très proche du sportif, de montrer de l’empathie, de la bienveillance pour ne pas ajouter de la pression à la pression. Individuellement, les joueurs n’ont pas intérêt à être dans une équipe qui perd et collectivement, c’est pareil. Je ne suis pas inquiet sur leur engagement. »

Les anciens et le Mercato sont bien gérés à l’ASSE

« Si vous voulez avoir un projet global incluant la formation, faire jouer les jeunes quand vous avez 30 professionnels, c’est compliqué, a-t-il poursuivi. Les anciens peuvent mal le prendre. Alors que si vous êtes 23 ou 24, il y a forcément dans la saison des moments où il y aura de la place. Vous créez un appel d’air, une dynamique. Cet été, Claude définira ses objectifs et on travaillera ensemble. L’idée n’est pas de se faire plaisir, de recruter un copain. Ce qui compte, c’est l’objectivité de la performance. »

Dénicher des joueurs du sérail, une nécessité pour l’ASSE

« On attache beaucoup d’importance avec Claude à ce que les talents de la région jouent chez nous. C’est la base, même si le bassin est concurrentiel. L’excellence de la formation va avec. Si vous recrutez des bons éléments et que vous ne savez pas les former, ça ne sert à rien. On doit avoir une articulation jusqu’aux professionnels. Bien recruter, bien former et laisser de la place chez les pros. Sinon, vous formez pour rien et vous ne développez pas votre identité. »