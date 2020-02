ASSE : Puel met en garde ses joueurs avant le match contre Brest

true

Battue trois fois consécutivement en championnat, l’AS Saint-Etienne doit se ressaisir demain à Brest. Car, mine de rien, la place de barragiste n’est qu’à quatre longueurs. Mais l’entraîneur des Verts, Claude Puel, s’attend à une rude opposition en Bretagne, lui qui apprécie le beau football déployé par le promu.

« On sait qu’on doit cravacher. La question est de pouvoir répondre présent avec nos forces du moment et d’avoir plus de qualité technique. Brest est une équipe qui a de très bons principes de jeu, qui joue au ballon, qui a de la qualité. »

« L’entraîneur impose sa patte et fait jouer son équipe, j’apprécie ce fait-là. Il y a pas mal de joueurs qui étaient là sous l’ère Furlan. Des principes de jeu sont véhiculés par l’ancien et le nouvel entraîneurs. Ils sont cohérents avec les joueurs qu’ils recrutent. Avec Brest, ce sont des matches avec du jeu et des buts. C’est assez ouvert et plaisant. »