ASSE : Puel n’a toujours pas réglé un gros problème avant l’OM

true

L’ASSE débutera sa nouvelle saison de L1 vendredi à Marseille. Et on se demande bien, qui va jouer latéral gauche contre l’OM…

Claude Puel manque de moyens pour effectuer son Mercato à l’ASSE et pour l’heure, il n’a pas encore réussi à recruter un latéral gauche. Ce qui n’est pas sans poser problème. Car depuis le début de la préparation, le poste est un vrai casse-tête pour le coach stéphanois.

A gauche, ça bricole, faute de renfort

Alors qu’il pousse Miguel Trauco vers la sortie (le Péruvien est d’accord avec Olympiakos mais le club grec rechigne à verser les 2 M€ demandés par les Verts), Puel a d’abord aligné Gabriel Silva en début de préparation mais le Brésilien, toujours aussi fragile, a été victime d’une lésion musculaire contre Anderlecht (1-2), quelques jours avant la finale de Coupe de France contre Paris (0-1). C’est Timothée Kolodziejczak qui avait été décalé sur le côté au Stade de France, mais la blessure d’Harold Moukoudi, après la retraite de Loïc Perrin, a contraint Puel de repositionner Kolo dans l’axe lors des derniers matches de préparation.

Maçon n’a pas convaincu dans ce rôle

Assane Diousse avait reculé d’un cran pour tenir le poste contre Bordeaux (4-1), et il s’en était plutôt bien sorti. Mais sa prestation à Rennes (0-3) a incité Puel a tenté une autre option à Angers (0-1) hier avec Yvann Maçon. Une option qui n’a pas convaincu, l’ancien joueur de Dunkerque, à la peine sur son mauvais pied, semblant particulièrement gêné. Il serait surprenant après sa prestation angevine de le voir débuter vendredi à Marseille.

Silva sur le flanc, Trauco sur le départ, Alexandros Katranis n’entrant pas dans les plans, la place devrait sejouer entre Kolo et Diousse au Vélodrome. A moins que le revenant Kévin Monnet-Paquet, dans une défense à cinq, voire Denis Bouanga… Mais il serait grand temps que l’ASSE arrête son « bricolage » et qu’elle renforce enfin ce poste, qui continue de lui poser problème chaque saison depuis le départ de Faouzi Ghoulam à Naples… il y a six ans !