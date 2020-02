ASSE : Puel, Ruffier, Trauco… Pierre Ménès tire dans le tas !

true

Claude Puel n’est pas le capitaine d’un pédalo. Non, le Castrais dispose à l’ASSE d’un outil bien plus perfectionné mais qui a du mal à naviguer en eaux moins troubles que celles traversées depuis le début de la saison. Malgré une série très positive à son arrivée en octobre dernier, Puel a encore donné l’impression de tâtonner hier à Metz.

« Les Stéphanois, auteurs d’un match assez minable »

Les blessures des uns et des autres l’ont notamment conduit à aligner une paire Cabaye – M’Vila transparente dans l’entrejeu. Pierre Ménès, comme beaucoup, a du mal à suivre. « Les Stéphanois ont été auteurs d’un match assez minable à Metz. J’ai du mal à lire la ligne directrice de Puel, souffle-t-il sur son blog. Il ne fait jouer que des jeunes quand les anciens sont blessés, et remet tous les anciens quand ils reviennent alors que certains jeunes ont performé en leur absence. »

Ménès inquiet pour le maintien ?

Au-delà du seul cas Puel, le consultant de Canal+ n’a pas passé sous silence les coupables du revers de l’ASSE hier en Lorraine. « Pour le coup, on a vu une équipe de Sainté informe et inattentive sur le plan défensif, comme sur le premier but de Nguette où Trauco est à la rue et sur le second où Ruffier est loin d’être inoubliable, a-t-il poursuivi. Pajot a ensuite donné le ballon du doublé à Nguette pour une victoire messine nette et sans bavure. Alors je veux bien qu’on attende l’année prochaine pour voir le projet de Puel se mettre en place. Mais il faudrait quand même faire attention parce que là, le club est 15e au classement et glisse lentement mais sûrement. »