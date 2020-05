ASSE – Mercato : Puel se positionne pour le futur de Cabaye, Moulin et Ruffier

true

Longuement interrogé dans L’Équipe du jour, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel s’est aussi livré au Progrès en évoquant d’autres sujets du moment.

Au moins, Claude Puel n’a pas manqué son déconfinement. Muet depuis le début de la crise sanitaire pour ne pas être une voix de plus dans la cacophonie ambiante, l’entraîneur de l’ASSE s’est lâché dans la presse du jour. En plus de sa longue interview accordée à L’Équipe, le technicien castrais a également donné son opinion au Progrès.

Dans les colonnes du quotidien régional, il évoque notamment l’avenir de Yohan Cabaye. « On doit se reparler. Tout va dépendre de l’évolution de l’effectif et des possibilités financières du club, explique Puel. Je suis obligé de me situer dans cette réflexion. Yohan a su élever son intensité de jeu et exploiter à nouveau son potentiel, mais la poursuite de notre collaboration est liée à beaucoup de facteurs. »

Puel a déjà parlé à Ruffier de la saison prochaine

Concernant le futur de Stéphane Ruffier et de Jessy Moulin, l’entraîneur des Verts est limpide. « J’ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison, poursuit-il. J’avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puis il y a eu une situation qui a débordé, des choses extra-sportives qui se sont passées. À l’époque, j’avais envie de voir Jessy se positionner autrement que dans une position d’intérimaire. Il a eu une opportunité donnée et Jessy a su la saisir. Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite, toute possibilité qui peut se présenter. »