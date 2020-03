ASSE : Puel, une erreur fatale pour son avenir ?

true

Pour Stéphane Pauwels, qui l’a connu au LOSC, le manager de l’ASSE, Claude Puel, commet une erreur en réduisant les prérogatives de Roland Romeyer.

La révélation par L’Equipe de tensions entre Claude Puel et Roland Romeyer a secoué l’ASSE. Et incité Bernard Caiazzo à lancer d’une charte définissant les rôles précis de chacun au sein du club. Si beaucoup ont trouvé légitime le recadrage de Puel, Stéphane Pauwels estime pour sa part qu’il joue un jeu dangereux. Et le consultant de RTL sait de quoi il parle puisqu’il a connu l’entraîneur au LOSC, où il a été attaché de presse puis coordinateur sportif.

« J’ai travaillé avec Claude à Lille, c’est quelqu’un que j’apprécie mais qui se braque tellement… Il faut aller dans son sens. Mais on sait qu’à Saint-Etienne, c’est le bordel entre les présidents. Ils prennent chaque fois des décisions différentes. Xavier Thuilot, je le connais car j’ai collaboré avec lui. C’est un type compétent mais c’est un mec rigide à la Puel. Ils se sont mis autour d’une table et ils se sont rendus compte que Roland Romeyer est de temps en temps farfelu, ce n’est pas nouveau. »

« L’erreur que fait Claude, c’est de vouloir devenir calife à la place du calife. Il veut nettoyer le club mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. On lui demande de le sauver sportivement. Qui a voulu Claude, c’est Romeyer ou c’est Caiazzo ? C’est Romeyer. C’est ça qui est très particulier. La qualité première de Claude Puel, c’est un bâtisseur. On l’a vu à Lille et partout où il est passé. Il ne veut pas rester dans un club s’il sent déjà qu’il va être en difficulté l’année prochaine. Si Roland Romeyer en est à compter les ampoules, le problème, ce sera le recrutement. »