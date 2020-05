ASSE : Puel veut du changement à la formation

true

Claude Puel laisse entendre qu’il va apporter certaines modifications au niveau des premiers contrats pros, à l’ASSE.

Claude Puel a mis les choses au clair. Longuement interrogé dans L’Équipe et Le Progrès, l’entraîneur de l’ASSE a fait savoir qu’il croyait toujours au projet stéphanois et ce n’est pas en raison de la morne saison qu’il vient de traverser qu’il va changer son fusil d’épaule. Puel a notamment glissé qu’il serait impossible pour l’ASSE de dépenser plus de 4 ou 5 M€ sur un joueur lors du prochain Mercato, et qu’il allait se tourner vers les jeunes. Mais pour autant, le Castrais entend arrêter avec une habitude du club forézien : celle de faire signer des premiers contrats pros à tout va…

« Je trouve plus sain qu’on soit davantage exigeants dans nos signatures professionnelles, a-t-il soutenu. Le modèle ne doit plus être celui qui consiste à faire signer des jeunes pour encadrer la réserve. On doit les former pour jouer en équipe première. Le joueur doit rester au centre du jeu. On doit trouver un panachage entre les jeunes et des joueurs matures pour les encadrer. » L’ASSE devrait officialiser sous peu les joueurs qui signeront un premier contrat professionnel, elle qui n’a pas conservé de nombreux jeunes en fin de contrat en juin, parmi lesquels figurent pourtant plusieurs vainqueurs de la Coupe Gambardella il y a un an (Halaimia, Mezaber, Bengueddoudj, Crémillieux, Durivaux).