ASSE : Raymond Domenech, l’agent de Ruffier et « la gangrène du foot »

true

Exit Stéphane Ruffier. C’est Jessy Moulin qui gardera les buts de l’ASSE dimanche contre le Stade de Reims. Une décision qui n’a pas été du goût de Stéphane Ruffier, du tout, et son agent Patrick Glanz est allé crier au scandale dans divers médias, de L’Equipe à RMC en passant par la Chaîne L’Equipe, où son intervention lui a valu les remontrances de Raymond Domenech. « J’entends que l’ASSE serait au bord de l’implosion. Mais c’est ce genre de déclarations d’agent qui peut faire imploser un club. C’est la gangrène du foot actuel. »

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

Un clash irrémédiable ?

Et à l’ancien sélectionneur d’accabler aussi Ruffier. « Ruffier envoie son agent faire des déclarations. C’est scandaleux. L’entraîneur a le droit de prendre des décisions, de bouger les joueurs. Ça devrait se régler dans le vestiaire. » Dans la même émission, alors que l’ancien athlète Bob Tahri a rappelé le palmarès de Puel, Ludovic Obraniak a lui aussi défendu le coach stéphanois. « Puel ne fait pas de cadeaux. Il est en mission à Saint-Etienne pour reconstruire car avant c’était le Club Med, a expliqué l’ancien lillois. Il ne fait pas d’état d’âme. Il est intransigeant avec tout le monde, même avec Cabaye et Debuchy qu’il connait bien. Il pousse les mecs pour voir sur qui il peut compter. Et là, quand il dit à Ruffier qu’il ne jouera pas le prochain match, Ruffier tourne les talons. Il renonce et envoie son agent dans les médias. Pour Puel, ce comportement, c’est fini. »