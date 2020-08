ASSE, RC Lens – Mercato : les Verts ont approché Peybernes, pas les Sang et Or

true

Dans un entretien à Foot Mercato, Mathieu Peybernes (Almeria, 29 ans) a reconnu avoir eu quelques discussions avec l’ASSE.

A la relance du côté de Lugo (D2 espagnole), Mathieu Peybernes (29 ans) est parvenu à remonter sa cote cette saison. Si son club s’est finalement sauvé in-extrémis, le défenseur prêté par Almeira a tiré son épingle du jeu et a même été élu « joueur de la saison » dans son club. Une réussite qui devrait lui permettre de se relancer.

La Liga ou la Ligue 1, son cœur balance

En mai dernier, Peybernes a notamment vu son nom cité du côté de l’AS Saint-Etienne et du RC Lens. Sur le site de « Foot Mercato », l’intéressé a joué franc-jeu sur son avenir … Reconnaissant l’un des deux intérêts : « On a eu un contact avec Saint-Etienne mais ce n’est pas allé plus loin pour le moment ».

Même s’il assure qu’il a mis la France, comme l’Angleterre, dans la liste de ses destinations prioritaires, c’est plutôt vers l’Espagne que cela semble le plus concret… Et qu’il souhaite poursuivre l’aventure : « Honnêtement, je ne pense pas revenir à Almeria. S’ils sont en Liga, ça reste intéressant pour moi, je suis ouvert à une discussion. Levante ? Getafe ? Ce sont des clubs intéressants, avec des projets. J’arrive à la trentaine, c’est important d’avoir un bon projet, une situation stable (…) C’est vrai qu’aujourd’hui, il y a aussi des discussions avec des clubs français, la porte n’est pas fermée. C’est vrai aussi que je me sens bien en Espagne ».