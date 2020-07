ASSE, RC Lens – Mercato : Puel voit une menace arriver en Ligue 1 pour William Bianda

true

Depuis quelques jours, le nom de William Bianda est évoqué sur les tablettes de l’ASSE. Mais la concurrence s’annonce complexe.

Il y a deux jours, le compte Twitter GaëlB42 dévoilait l’intérêt de l’ASSE pour William Bianda. Le défenseur de l’AS Roma, formé au RC Lens mais en difficulté dans son aventure italienne depuis deux ans, pourrait profiter de ce Mercato pour se relancer. Les Verts aimeraient bondir sur l’occasion d’accueillir en prêt ce défenseur de 20 ans. Mais la concurrence rôde déjà.

Si du côté de l’Italie, on estimait que l’avenir du joueur passait plutôt par la Serie B pour s’habituer aux joutes italiennes, la Ligue 1 a vite flairé l’opportunité. L’ASSE n’est en effet pas la seule à penser à Bianda puisque selon l’insider Mohamed Toubache, Montpellier s’intéresserait de « très près » à l’ancien défenseur lensois.

Montpellier s’intéresse de très très près à l’ancien joueur du #RCLens, actuellement à l’AS Roma, en la personne de @WilliamBianda !! Bruno Carotti suit ce jeune joueur depuis pas mal de temps: profil fait l’unanimité.

Gros bosseur & surtout gros mental !! #TeamMHSC #ASRoma pic.twitter.com/pJf1jVrl3x — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 9, 2020

Bruno Carotti, le directeur sportif de Montpellier, aurait Bianda dans le radar depuis un certain temps et la même source assure que son « profil fait l’unanimité » dans l’Hérault. Reste à savoir désormais quel club se montrera le plus convaincant pour séduire le défenseur de l’AS Roma, et son club.