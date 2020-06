ASSE, RC Lens, OM – Mercato : Vagner a aussi des touches à l’étranger

true

Auteur d’une bonne saison à Nancy, Vagner Dias Gonçalves, l’attaquant de l’ASSE, est convoité par plusieurs clubs de L1 mais aussi par des formations étrangères.

Alors que Romain Hamouma est lui aussi sur les tablettes de Lorient, c’est un autre ailier de l’ASSE qui pourrait rejoindre les promus en la personne de Franck Honorat. Manu Lonjon l’a révélé hier soir : les Merlus ont fait une offre que les dirigeants stéphanois seraient prêts à accepter, et comme Honorat avait déjà voulu rejoindre le club breton cet hiver…

Ludogorets à l’affut

Outre Honorat et Hamouma, Lorient fait également partie des nombreux clubs qui pistent Vagner Dias Gonçalves, pour lequel l’ASSE ne devrait plus tarder à recevoir des propositions. Metz, Strasbourg, Nîmes, Brest et Lens lorgnent également le petit attaquant capverdien, également annoncé sur les tablettes de l’OM, et qui n’a plus qu’un an de contrat dans le Forez. Vagner intéresse également des formations étrangères. Lonjon a glissé le nom de l’une d’elles hier en évoquant des contacts avec les Bulgares de Ludogorets Razgrad, un club où l’ASSE avait transféré l’un de ses flops, Jorginho, l’été dernier.